‘सालार’ सांगून केजीएफ चिकटवला, प्रभासच्या चित्रपटावर नेटकरी नाराज

बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास याचा चित्रपट सालारचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. पण, बाहुबलीच्या प्रचंड यशानंतर प्रभासच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागल्याचं चित्र दिसून आलं आहे. साहो, राधेश्याम आणि आता आदिपुरुष हे तिन्ही चित्रपट फ्लॉप ठरले आहेत. त्यात सालार या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर नेटकरी त्याची तुलना केजीएफशी करायला लागले आहेत.

Seems like they changed the movie name From KGF3 to Salaar, And cast a new hero Prabhas. Nothing new #SalaarTeaser #Prabhas #PrashanthNeel #Salaar pic.twitter.com/2HV4z6vwHu

— Nayanthara Fan Account (@NayanthaaraF) July 6, 2023