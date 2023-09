‘रेकॉर्डब्रेक, हिंदुस्थानात 10 लाख व्हिसा वाटपाचा टप्पा ओलांडला,’ अमेरिकेच्या राजदूताची माहिती

हिंदुस्थानातील यूएस मिशनने गुरुवारी 10 लाख बिगर स्थलांतरित व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचे आपले उद्दिष्ट पार केले आणि राजदूत एरिक गार्सेट्टी यांनी वैयक्तिकरित्या एका जोडप्याला 10 लाखावा व्हिसा सुपूर्द केला, जे त्यांच्या मुलाच्या पदवीसाठी अमेरिकेला जाणार आहेत. गार्सेटी म्हणाले की, हिंदुस्थानचे अमेरिकेसोबतचे संबंध आता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहेत. देशभरात पसरलेल्या आपल्या टीमचेही त्यांनी कौतुक केले.

#Missionto1M accomplished! We are excited to announce that the U.S. Mission to India has reached and surpassed our goal to process one million visa applications in 2023!

We will not stop here and continue our progress in coming months, to give as many Indian applicants the… pic.twitter.com/4mTypC2wqh

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) September 28, 2023