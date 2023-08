‘चांद्रयान-3’ उतरलेल्या ठिकाणाचं ‘शिवशक्ती’ नामकरण; 23 ऑगस्ट आता ‘राष्ट्रीय अंतराळ दिन’, मोदींची घोषणा

‘चांद्रयान-3’ उतरलेल्या ठिकाणाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘शिवशक्ती’ असे नामकरण केले आहे. ‘चांद्रयान-3’ चंद्रावर उतरले तो 23 ऑगस्ट हा दिवस इथून पुढे ‘राष्ट्रीय अंतराळ दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. तसेच 2019 मध्ये चंद्राच्या पृष्ठभागावर ज्या ठिकाणी ‘चांद्रयान-2’ने आपल्या पावलांचे ठसे सोडले ते ठिकाण ‘तिरंगा पॉइंट’ म्हणून ओळखले जाईल, अशी घोषणा मोदींनी केली.

बुधवार 23 ऑगस्ट या दिवशी सायंकाळी 6 वाजून 4 मिनिटांनी ‘चांद्रयान-3’चे विक्रम लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरले होते. चंद्राच्या पृष्ठभागावर अंतराळयान उतरवणारा हिंदुस्थान चौथा, तर दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारा पहिला देश ठरला.

The spot where Chandrayaan-3’s moon lander landed, that point will be known as ‘Shivshakti’, announces Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/L9f9OmATbU

दोन देशांचा दौरा आटोपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी सकाळी मायदेशी परतले. मायदेशी येताच मोदींनी दिल्ली न गाठता ते थेट बंगळुरूला पोहोचले. येथे त्यांनी ‘इस्त्रो’च्या वैज्ञानिकांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी ‘चांद्रयान-3’ मोहिमेच्या यशाबद्दल वैज्ञानिकांचे अभिनंदन केले आणि उपस्थितांशी संवाद साधला.

23ऑगस्ट रोजी हिंदुस्थानने चंद्रावर तिरंगा फडकवला. त्यामुळे इथून पुढे हा दिवस राष्ट्रीय अंतराळ दिन म्हणून साजरा केला जाईल, अशी घोषणा मोदींनी केली.

#WATCH | “On 23rd August, India hoisted flag on the Moon. From now onwards, that day will be known as National Space Day in India”, says PM Modi pic.twitter.com/K16gbmUT2T

