संसदेचे विशेष अधिवेशन- निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता

संसदेचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून म्हणजेच 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. रविवारी सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांसोबत या अधिवेशनासंदर्भात एक बैठक पार पडली. यामध्ये अधिवेशनातील कामकाजाचा तपशील देण्यात आला. विशेष अधिवेशन हे संसदेला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल चर्चा यासाठी प्रामुख्याने बोलावण्यात आल्याचे कार्यक्रमात दाखवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त काही विधेयकेदेखील या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. 5 दिवसांच्या या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भातील विधेयकाचाही समावेश आहे. राज्यसभेमध्ये या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) हे विधेयक राज्यसभेमध्ये 10 ऑगस्ट 2023 रोजी मांडण्यात आलं होतं.

#WATCH | Delhi: All-party meeting underway at the Parliament library building, ahead of the special session of Parliament that will begin tomorrow pic.twitter.com/Sn66dXZ3yo

VIDEO | “Today, 51 leaders from 34 parties attended the (all-party) meeting. The government has informed about the agenda. Four bills are already listed. There are 8 bills in total,” says Parliamentary Affairs minister @JoshiPralhad after all-party meeting in Delhi, ahead of the… pic.twitter.com/w0Uxr1cSes

— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2023