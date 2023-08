ISRO प्रज्ञान रोव्हरने काढले विक्रम लँडरचे फोटो

23 ऑगस्ट रोजी चंद्रावर उतरलेला विक्रम लँडर (Vikram Lander) कसा दिसतो याची पहिली झलक पाहायला मिळाली आहे. विक्रम लँडरमधून बाहेर पडून माहिती जमा करणाऱ्या प्रज्ञान रोव्हरने (Pragyan Rover) या लँडरचे फोटो काढले आहेत. इस्रोने हे फोटो X या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून शेअर केले आहेत.

Chandrayaan-3 Mission:

Smile, please📸!

Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.

The ‘image of the mission’ was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).

NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE

— ISRO (@isro) August 30, 2023