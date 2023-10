मुंबईत अग्नितांडव! गोरेगावात 5 मजली इमारतीला भीषण आग, 6 जणांचा होरपळून मृत्यू

मुंबईतील गोरेगावमध्ये इमारतीला भीषण आग लागली आहे. या आगीमध्ये होरपळून 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली असून 30हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. 25-30 जखमींना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात तर 14 जणांना कुपर रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव येथील एमजी रोडवर असणाऱ्या जय भवानी इमारतीच्या पार्किंगमध्ये शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास आग लागली. या इमारतीच्या तळमजल्यावर दुकानं असून येथेच पार्किंगचीही व्यवस्था आहे. या पार्किंगमध्ये आग लागली.

गाड्यांनी पेट घेतल्याने काही दुकानंही याच्या कचाट्यात आली. आगीमुळे अनेक दुचाकी, चारचाकी जळून खाक झाल्या आहेत. आगीचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून यात आकाशात धुराचे लोट दिसत आहेत.

#UPDATE | Six deaths reported in the fire that broke out in G+5 building in Goregoan, Mumbai. Condition of two others continues to be critical. — ANI (@ANI) October 6, 2023



दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. अग्निशमन दलाच्या दहा गाड्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले आहे. अग्निशमन दलाने इमारतीमध्ये अडकलेल्या 30हून अधिक लोकांना सुखरूप बाहेर काढले आहे. मात्र जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

As per Mumbai Police, the condition of six people rescued is critical. A total of 30 people have been rescued.