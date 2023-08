देशातील हिंदू संकटात असतील तर राजीनामा द्या, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

काँग्रेसचे सरकार असताना भाजप त्यांच्यावर टीका करताना म्हणायची की हिंदू खतरे मे हैं! आता तुमचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत आहे, तरीही जर देशात हिंदू खतरे मे हैं असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही राजीनामा द्या अशा शब्दात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकर) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. दिल्लीमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही टीका केली आहे.

VIDEO | “Kamal Nath said that 80 per cent are Hindus in the country, so it’s already a Hindu Rashtra. BJP says Hindus are in danger whereas Hindus are in majority,” says Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut. pic.twitter.com/DySoCRpyo4

— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2023