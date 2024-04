Lok Sabha Election 2024 : अभिनेत्री नेहा शर्माचा रोड शो चर्चेत, वडिलांच्या प्रचारासाठी उतरली मैदानात

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या जोरदार सभा आणि प्रचार फेऱ्या सुरू आहेत. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत आता बॉलिवूड अभिनेत्रीही आपल्या वडिलांच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरली आहे. ‘तुम बिन-2’ और ‘क्रुक’ सिनेमांमधून आपली वेगळी छाप पाडणारी अभिनेत्री नेहा शर्मा सध्या चर्चेत आहे. नेहा ही वडील अजीत शर्मा यांच्यासाठी बिहारमध्ये रोड शो करत आहे. तिच्या रोड शोला प्रचंड प्रतिसादही मिळत आहे.

अभिनेत्री नेहा शर्माने इंस्टाग्रामवर हांका, किशनगंज, कटिहार आणि पूर्णियासहित बिहारच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात प्रचार करतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये ती पंजाबी ड्रेसमध्ये दिसतेय आणि वडिलांना मतदान करण्याचं आवाहन करत आहे.

या प्रचार फेरी दरम्यान पीरपेंटी आणि कहालगावमध्ये प्रचंड गर्दीने उत्साहात नेहा शर्माचे स्वागत केले. यासंदर्भात नेहा शर्माने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. ”जो कोणी एकदा हृदयात स्थान मिळवतो तो कायमचाच हृदयात राहतो. तुम्ही मला दिलेल्या प्रेमाने आणि पाठिंब्याने माझे हृदय भरून आले आहे. पीरपेंटी आणि कहालगाव येथे माझे स्वागत केल्याबद्दल धन्यवाद”.

Bihar, Bhagalpur: Bollywood actress Neha Sharma campaigns for Congress leader and father Ajeet Sharma in the Lok Sabha elections, participates in a roadshow. pic.twitter.com/yEhb4XoQQL

