भिवंडीत इमारत कोसळून दोघे ठार तर 5 जखमी, मृतांमध्ये 8 महिन्यांच्या मुलीचा समावेश

भिवंडीत दर्गा रोड या ठिकाणी शनिवारी मध्यरात्री एक मजली इमारत कोसळून या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू तर 5 जण जखमी झाल्या आहेत.इमारत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली 7 रहिवासी अडकले. दुर्घटनेची माहिती समजताच ठाणे आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम, भिवंडी अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केले.

इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सर्व लोकांना बाहेर काढण्यात आले असून पहाटे 3.30 वाजताच्या सुमारास संपूर्ण बचावकार्य थांबविण्यात आले असे भिवंडी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी माहिती दिली. मृतांमध्ये 8 महिन्यांच्या मुलाचा समावेश आहे

#WATCH | Thane, Maharashtra: A two-storey building collapsed in Bhiwandi. Fire Department officer Rajesh Pawar says, “Six people were stuck in the building. We rescued four people. Two people are in a critical state.” pic.twitter.com/Mhwt5sV2gT

— ANI (@ANI) September 3, 2023