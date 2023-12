अभिनेत्री वैष्णवी धनराजवर प्राणघातक हल्ला; जखमी अवस्थेत पोहोचली पोलिस ठाण्यात

गुन्हेगारी विश्वावर आधारीत लोकप्रिय मालिका सीआयडी, आणि तेरे इश्क में घायल यासारख्या मालिकांचा भाग असलेली अभिनेत्री वैष्णवी धनराजचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये वैष्णवी मदतीसाठी याचना करताना दिसत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर, व हातावर जखमांच्या खुणा दिसत आहेत.

वैष्णवीने या व्हिडीओमध्ये तिला तिच्या कुटुंबीयांनी मारहाण केल्याचे सांगितले आहे. सदर व्हिडीओ वैष्णवीने काशिमीरा पोलिस ठाण्यात केला असल्याचे ती व्हिडीओमध्ये सांगत आहे. या व्हिडीओमध्ये तिच्या चेहऱ्यावर, ओठावर तसेच हातावर झालेल्या जखमांच्या खुणा ती दाखवत आहे.

Dear @MumbaiPolice I urgently need your help. One of my actresses friends is in serious trouble, and was held hostage by her family. #Sos #pleasehelp

— K Himaanshu Shuklaa (@khimaanshu) December 15, 2023