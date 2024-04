वजन 1000 किलो, लांबी 50 फूट; समुद्र मंथनावेळी दोर म्हणून वापरलेल्या वासुकी सर्पाचे अवशेष सापडले

देवांनी आणि दानवांनी अमृताच्या प्राप्तीसाठी एकत्र येऊन मंदार पर्वताची रवी व वासुकी सर्पाची दोरी करून समुद्रमंथन केले अशी पौराणिक कथा सांगितली जाते. या पौराणिक कथेतील वासुकी सर्प खरंच अस्तित्वात होता हे आता सिद्ध झाले आहे. गुजरातच्या कच्छ भागामध्ये असणाऱ्या पानाड्रो लिग्नाइट खाणीमध्ये या भल्यामोठ्या सर्पाचे अवशेष सापडले आहेत. हे अवशेष वासुकी सर्पाचे असून हा जगातील सर्वात मोठा सर्प होता असा दावा करण्यात आला आहे.

आफ्रिकेच्या जंगलांमध्ये आढळणारा अॅनाकोंडा अजगरही वासुकीपुढे छोटा वाटायचा. याच वासुकीच्या मदतीने देव-दानवांनी समुद्रमंथन अर्थात अमृतमंथन केले होते. त्यावेळी समुद्रातून अमृत, विष यासह अनेक वस्तू निघाल्या होता. आता समुद्रमंथनासाठी वापरलेल्या वासुकी सर्पाचे 27 अवशेष पानाड्रो लिग्नाइट खाणीत सापडले आहेत. या सर्पाचे शास्त्रीय नाव Vasuki Indicus आहे.

शास्त्रज्ञांनी या संशोधनाबाबत माहिती देताना सांगितले की, खाणीमध्ये भल्यामोठ्या सर्पाचे अवशेष आढळून आले आहेत. अॅनाकोंडा अजगरापेक्षाही वासुकी सर्प मोठा होता. मात्र तो विषारी नसावा. याच्या आकारावरूनच हा वासुकी सर्प असून तो हळूहळू चालत शिकारीला गिळत होता, असे IIT Roorkee चे पॅलेंटियोलॉजिस्ट देबजीत दत्ता यांनी सांगितले. ‘साइंटिफिक रिपोर्ट’ या जर्नलमध्ये याबाबत एक अहवाल छापून आला आहे.

देबजीत दत्ता यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, वासुकी सर्प हा अॅनाकोंडा, अजगराप्रमाणे शिकारीला गिळत होता आणि त्यांना दाबून मारत होता. मात्र जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलामुळे हे सर्प नष्ट झाले असावे. या सर्पाची लांबी 36 ते 49 फूट आणि वजन 1000 किलोच्या आसपास असावे.

IIT Roorkee’s Prof. Sunil Bajpai & Debajit Datta discovered Vasuki Indicus, a 47-million-year-old snake species in Kutch, Gujarat. Estimated at 11-15 meters, this extinct snake sheds light on India’s prehistoric biodiversity. Published in Scientific Reports. #SnakeDiscovery pic.twitter.com/ruLsfgPQCc

— IIT Roorkee (@iitroorkee) April 18, 2024