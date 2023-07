IND vs WI – ‘प्रयोग’ अंगाशी आला, दुबळ्या वेस्ट इंडिजने केला हिंदुस्थानचा दारुण पराभव

ब्रिजटाऊनच्या केसिंग्टन ओव्हल मैदानावर दुसऱ्या वन डे लढतीत प्रयोग करणे टीम इंडियाच्या अंगाशी आले. दुबळ्या वेस्ट इंडिजने हिंदुस्थानचा 6 विकेट आणि तब्बल 80 चेंडू राखून दारुण पराभव केला. या विजयासह तीन सामन्यांच्या मालिकेत विंडीजने 1-1 अशी बरोबरी साधली.

हिंदुस्थानने प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजसमोर विजयासाठी 182 धावांचे माफक आव्हान ठेवले होते. हे आव्हान विंडीजने 36.4 षटकांमध्ये पूर्ण केले. विंडीजकडून कर्णधार शाई होपने 63 धावांची मॅच विनिंग खेळी केली. तर केसी कार्टी याने 48 आणि कायले मेयर्सने 36 धावांचे योगदान दिले.

West Indies win the second #WIvIND ODI.#TeamIndia will be aiming to bounce back in the third and final ODI.

