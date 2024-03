Air India च्या विमानाला IndiGo च्या विमानाची धडक; DGCA ने दिले चौकशीचे आदेश

पश्चिम बंगालच्या कोलकाता विमानतळावर मोठी घटना घडली. कोलकाता विमानतळावर बुधवारी इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानाने एअर इंडियाच्या विमानाला धडक दिली. या घटनेत दोन्ही विमानांच्या पंखांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

इंडिगो एअरलाइन्सचे विमान टॅक्सीवेवरून जात असताना ते एअर इंडियाच्या विमानाला धडकले. मात्र सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने म्हणजेच DGCA ने या घटनेची गंभीर दखल घेत कारवाई केली आहे. चौकशीचे आदेश दिले आहे.

एअर इंडियाच्या प्रवक्त्यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला या प्रकरणी माहिती दिली. ”कोलकाताच्या विमानतळाच्या धावपट्टीवरून आमचे एक विमान तामिळनाडूतील चेन्नईला जाण्यासाठी क्लिअरेन्सची वाट पाहत होते. त्याचवेळी इंडिगो एअरलाइन्स कंपनीचे विमान तिथून जात असताना दोन विमानांच्या पंखांची एकमेकांना धडक लागली. यावेळी चेन्नईला जाण्याऱ्या विमानाचा पंखा तुटला तर दरभंगाला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचा पंख निखळला. त्यानंतर विमान तपासणीसाठी पुन्हा बे मध्ये पाठवण्यात आले. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे प्रवाशांची असुविधा झाली, याबद्दल आम्हाला खेद आहे.”

Ground Collision at Kolkata Airport

🔵 VT-TGG, 737-800 of Air India Express and VT-ISS, A320neo of IndiGo have made contact while taxing to RW19R

🔵 VT-TGG was off to Chennai and VT-ISS was off to Darbhanga, both returned to bay

🔵 Further details awaited

📸@lmfaookbro pic.twitter.com/I6ZHKLMli6

— AviationAll (@AviationAll_) March 27, 2024