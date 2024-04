Gurucharan Singh Missing : ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम सोढी 5 दिवसांपासून बेपत्ता

छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध मालिका ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ यामध्ये रोशन सिंग सोढी हे पात्र साकारणारा अभिनेता गुरुचरण सिंग (वय – 50) बेपत्ता झाला आहे. गेल्या 5 दिवसांपासून गुरुचरण याचा थांगपत्ता लागत नसल्याची तक्रार त्याचे वडील हरगीत सिंग यांनी दिल्लीतील पालम पोलीस स्थानकामध्ये दिली आहे.

‘माझा मुलगा गुरुचरण सिंग 22 एप्रिलला सकाळी 8.30 वा. मुंबईला जाण्यासाठी घरातून निघाला होता. तो इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गेला, पण तो मुंबईला पोहोचला नाही व अजूनही घरीही परतलेला नाही. त्याचा फोनही लागत नाहीयस असे त्यांच्या वडिलांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे.

The father of actor Gurucharan Singh, who featured on the show Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah as ‘Sodhi’, has given a written complaint to the police that his son had left for Mumbai from his residence in Delhi on April 22 and since then he is missing. His father said in the… pic.twitter.com/7nNDpykkmp

— ANI (@ANI) April 26, 2024