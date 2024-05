‘टायटॅनिक’ सिनेमातील प्रसिद्ध अभिनेत्याचे निधन, 79 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

हॉलीवूडसाठी एक वाईट बातमी आली आहे. सुपरहिट सिनेमा टायटॅनिकपासून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला अभिनेता बर्नार्ड हिल यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने हॉलीवूड हैराण झाले आहबे., बारबरा डिक्सन यांनी सोशल मीडियावरुन ही बातमी दिली आहे.या दुःखद घटनेमुळे हॉलीवूडवर शोककळा पसरली आहे.

1997 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘टायटॅनिक’ या सिनेमातील कॅप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथच्या भूमिकेने बर्नार्ड हिलला खूप लोकप्रियता मिळाली. बर्नार्ड यांच्या निधनाची माहिती मिळाल्यानंतर सेलिब्रिटींना धक्का बसला आहे. 79 वर्षांचे बर्नार्ड आता या जगात नाहीत यावर चाहत्यांनाही विश्वास बसत नाहीये. त्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. बारबरा डिक्सन यांनी सोशल मीडियावर बर्नाड यांच्या निधनाची माहिती दिली. तिने शोक व्यक्त करत एक पोस्ट शेअऱ केली आहे. एक्सवर बर्नाडसोबत थ्रोबॅक फोटो शेअर करत बारबराने लिहीले की, “बर्नार्ड हिल यांच्या निधनाची बातमी ऐकून फार दुःख झाले आहे. आम्ही जॉन पॉल जॉर्ज रिंगो आणि बर्ट, विली रसेलच्या 1974-1975 च्या शानदार शोमध्ये एकत्र काम केले होते. त्यांच्यासोबत काम करणे हे माझे सौभाग्य होते. बर्नार्ड हिल,तुमच्या आत्म्याला शांती लाभो असा मेसेज लिहीला आहे.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8

— Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024