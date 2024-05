दिल्लीत अग्नितांडव! बेबी केअर सेंटरला भीषण आग; 6 नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू

दिल्लीतील विवेक विहारमध्ये शनिवारी रात्रीच्या सुमारास एका बाल संगोपण केंद्राला (बेबी केअर सेंटर) भीषण आग लागली. या आगीमध्ये होरपळून 6 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला असून 12 जणांना वाचवण्यात यश आले आहेत. यापैकी 5 बालकांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून एकाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेनेही याबाबत वृत्त दिले आहे.

अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री 11 वाजून 30 मिनिटांनी विवेक विहारमधील बाल संगोपण केंद्राला (बेबी केअर सेंटर) आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 16 गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी प्रयत्नांची शिकस्त करत बाल संगोपण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने 12 नवजात बालकांना सुखरूप बाहेर काढले. मात्र 6 नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला.

#UPDATE | A total of 12 children were rescued, out of which 6 have died, 1 is on the ventilator and 5 others are admitted to the hospital: Delhi Fire Service

A massive fire broke out at a New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar late last night. https://t.co/byEpTHfopm

