मतांसाठी एवढी खालची पातळी गाठलेला पंतप्रधान पाहिला नाही; भाजपच्या माजी नेत्याचा प्रहार

देशभरात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून शुक्रवारी दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान पार पडले. पहिल्या दोन टप्प्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष बॅकफूटवर गेल्याचा दावा विरोधकांकडून सुरू असतानाच आता माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार प्रहार केला आहे. मतांसाठी एवढी खालची पातळी गाठलेला पंतप्रधान कधी पाहिला नाही, असा घणाघात यशवंत सिन्हा यांनी केला.

Yashwant Sinha यांनी शुक्रवारी एक ट्विट केले आहे. ‘मी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून भारतीय पंतप्रधान पाहिले असून यापैकी दोघांसोबत जवळून कामही केले आहे. पण आज मतांसाठी एवढी खालची पातळी गाठलेला पंतप्रधान यापूर्वी कधीही पाहिला नाही’, असे यशवंत सिन्हा यांनी म्हटले.

I have watched Indian Prime Ministers since Nehru’s time and worked closely with two. Never before have I seen a PM descend so low as the present one to get votes.

