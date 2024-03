जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, 10 जणांचा मृत्यू

जम्मू श्रीनगर येथील रामबन जिल्ह्यामध्ये शुक्रवारी भीषण अपघात घडला आहे. श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरुन एक एसयूव्ही गाडी घसरुन दरीत पडली. या अपघातात 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर घटनास्थळी पोलीस, बचाव पथक पोहोचून मृतदेह बाहेर काढले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी एक एसयूव्ही गाडी श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरुन घसरुन दरीत पडली. या अपघातात 10 लोकांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसारस ही गाडी श्रीनगर येथून जम्मू ला जात होती. आणि मध्यरात्री एकच्य़ा सुमारास रामबन जिल्ह्याच्या बॅटरी चष्मा परिसरात 300 फूट खोल दरीत पडली. यात 10 जणांचा मृत्यू झाला असून सर्व प्रवाशांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.

#WATCH | A passenger taxi rolled down a deep gorge on the Jammu-Srinagar national highway near Battery Chashma in Ramban area. Police, SDRF and civil QRT Ramban reached on spot, rescue operation is going on: J&K Police pic.twitter.com/csynkpEwov

— ANI (@ANI) March 29, 2024