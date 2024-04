विनेश फोगटला पॅरिस ऑलिम्पिकचे तिकीट, कझाकिस्तानच्या पहेलवानाला दाखवले आसमान

हिंदुस्थानची स्टार कुस्तीपटू विनेश फोगट हिला पॅरिस ऑलिम्पिकमधील स्थान निश्चित केले आहे. किर्गिस्तानमधील बिश्केक येथे सुरू असलेल्या आशियाई ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेत विनेश फोगट हिने कझाकिस्तानची पहेलवान लॉरा गानिकिझी हिचा 10-0 असा पराभव केला आणि ऑलिम्पिकचा कोटा मिळवला. ऑलिम्पिकमध्ये ती तिसऱ्यांदा देशाचे प्रतिनिधीत्व करेन.

News Flash: Vinesh Phogat gets Quota 😍

Vinesh beats Kazakh grappler 10-0 in Semis of Asian Wrestling Olympic Qualifiers at Bishkek to secure Quota place for India in 50kg category #WrestleBishkek pic.twitter.com/dSmV4VR85U

— India_AllSports (@India_AllSports) April 20, 2024