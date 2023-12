संसद घुसखोरी प्रकरणात मोठे पुरावे हाती; आरोपींचे कपडे, बूट अन् मोबाईलचे जळालेले अवशेष जप्त

संसदेत झालेल्या घुसखोरी प्रकरणात (Parliament Security Breach) पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा लागला असून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या मोबाईलचे जळालेले तुकडे राजस्थानमध्ये सापडले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी राजस्थानमधून हे पुरावे ताब्यात घेतले आहेत.

या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड असलेल्या ललित झा (Lalit Jha) याने सर्व आरोपींचे मोबाईल ताब्यात घेतले होते आणि त्याचे तुकडे करून सर्व मोबाईलला आगीच्या हवाली केले होते. आता जळालेल्या मोबाईलचे हे तुकडे पोलिसांच्या हाती लागल्यामुळे या प्रकरणात मोठा खुलास होण्याची शक्यता आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने संसदेतील घुसखोरी प्रकरणात राजस्थानमधून मोठे पुरावे हस्तगत केले आहेत. पोलिसांनी आरोपींच्या मोबाईलचे जळालेले अवशेष सापडले आहेत. यासह आरोपींचे बूट, कपडेही पोलिसांनी जप्त केले आहेत. यासह काही कागदपत्रांचाही समावेश आहे. घुसखोरीचे प्रकरण घडले तेव्हा ही कागदपत्र आरोपींकडे होती असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. हे सर्व पुरावे पोलिसांनी जप्त केले असून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचीही कसून चौकशी सुरू आहे.

Parliament Security Breach | According to the Police, phone parts of all the accused have been recovered from Rajasthan. All the phones were found in burnt condition. Lalit Jha had the phones of all the accused: Delhi Police Sources https://t.co/XdMIkMsdy0 pic.twitter.com/Ye9UBf9omI

