Video – तालिबानच्या बड्या नेत्याचे समलिंगी संबंध, सुरक्षारक्षकासोबतची पलंगदृश्ये कॅमेऱ्यात कैद

महिलांवर तऱ्हेतऱ्हेचे निर्बंध लादणाऱ्या आणि समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी कृत्य घोषित करणाऱ्या तालिबानच्या एका ज्येष्ठ नेत्याची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या धक्कादायक व्हिडिओमध्ये, तालिबानचा उपप्रमुख असलेला आणि काबुलमधील दा अफगाणिस्तान ब्रेश्ना शेरकत (DABS) चा प्रमुख मुल्ला अहमद अखुंद याने त्याच्या अंगरक्षकासोबत समलैंगिक संबंध ठेवल्याचे दिसून आले आहे. या व्हिडीओला आवाज नाहीये मात्र यामध्ये मुल्ला त्याच्या तरुण सुरक्षा रक्षकासोबत शैय्यासोबत करत असल्याचं दिसून आलं आहे.

शोधपत्रकार असलेल्या अॅमी मेक यांनी ट्विटरवर हा व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर अफगाणिस्तानात खळबळ उडाली आहे. या व्हिडीओमध्ये मुल्ला अहमद अखुंद यांच्यासोबत झोपलेला तरुण हा त्याचा अंगरक्षक आहे. अफगाणिस्तान इंटरनॅशनलने दिलेल्या वृत्तानुसार हा तरुण 21 वर्षांचा असल्याचे सांगितले आहे. या तरुणाने ब्रेस्ना शेरकटमध्ये मुल्लासोबत. या गटाचे उपसंरक्षण मंत्री मुल्ला फाजील यांच्यासोबतही हा तरुण दिसला होता

