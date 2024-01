अखेरचा श्वास घेताना तिने प्रियकरासोबत रुग्णालयातच केले लग्न, 18 तासाने झाला मृत्यू

सोशल मीडियावर एका जोडप्याची अनोखी प्रेमकहाणी समोर आली आहे. रुग्णालयात अखेरच्या घटका मोजत असताना एका तरुणीने आपल्या प्रियकरासोबत लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे रुग्णालयाच्या बेडवरच त्यांचे लग्न लावले आणि अवघ्य़ा 18 तासानंतर तिचा मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक घटना अमेरिकेतील कनेक्चिकट राज्यातील आहे. त्यांची ही प्रेमकहाणी सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

एका महिलेची ही अनोखी पण आश्चर्यकारक प्रेमकथा X वापरकर्त्याने (पूर्वीचे ट्विटर) @PicturesFoIder द्वारे शेअर केली आहे, ज्यांना सौंदर्य नसलेल्या गोष्टी म्हणून ओळखले जाते. याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘या महिलेचा स्तनाच्या कर्करोगाने मृत्यू होण्याच्या काही तास आधी रुग्णालयात विवाह झाला होता. 29 जानेवारी रोजी रात्री 8 वाजता ही पोस्ट शेअर करण्यात आली आणि ही पोस्ट व्हायरल झाली. आता 90 लाख लोकांनी तो पाहिला आहे, तर 76 हजारांहून अधिक लोकांनी त्याला लाईक केले आहे. एक हजार कमेंट्स आल्या आहेत, तर 27शेहून अधिक रिट्विट्स आले आहेत.

This woman got married in a hospital hours before she died of cancer 😢 pic.twitter.com/vKcVQPKaaK

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 29, 2024