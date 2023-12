गुजरातची प्रगती झाली तर देशाची प्रगती होईल; सूरत डायमंड बोर्सच्या उद्घाटनात पंतप्रधान मोदींचे विधान

जगातील सर्वांत मोठे कार्यालय असलेल्या सूरत डायमंड बोर्सचे रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. गेल्या काही वर्षांत सूरत व्यापारी पेठ म्हणून उदयाला येत आहे. त्यामुळे येथे आता सराफा बाजार केंद्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सूरत डायमंड बोर्स तयार करण्यात आले आहे. यामुळे देशाला जागतिक स्तरावर हिरे व्यापार करण्यास संधी मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

तुम्हा सर्वांचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी सरकार सूरतचेही सामर्थ्य वाढवत आहे. आमचे सरकार सूरतमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. आज सूरतमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ आहे. सूरतमध्ये मेट्रो रेल्वे सेवा आहे. सूरत पोर्टमध्ये अनेक महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी बंदर आहे. सूरत सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्राशी जोडले जात आहे. अशी आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी जगातील फार कमी शहरात आहे. सूरतला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशीही जोडले आहे. वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडॉरवरही काम सुरू आहे. यामुळे, देशातील उत्तर-पूर्व भागापर्यंत सूरतची रेल्वे नेटवर्क सशक्त होणार आहे. अशी कनेक्टिव्हिटी असणारे सूरत देशातील एकमेव शहर आहे. सूरतची प्रगती झाली तर गुजरातची प्रगती होईल आणि गुजरातची प्रगती झाली तर माझ्या देशाची प्रगती होईल, असेही मोदी यांनी सांगितले.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Surat Diamond Bourse

It will be the world’s largest and modern centre for international diamond and jewellery business. It will be a global centre for trading both rough and polished diamonds as well as jewellery. The… pic.twitter.com/2bEz3J3RGv

