Parliament Winter Session: गळ्यात फलक लटकवून बसपाचे खासदार संसदेत, व्हिडीओ व्हायरल

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बसपाचे खासदार दानिश अली यांनी भाजप खासदार रमेश बिधूडी यांनी आक्षेपार्ह टीका केल्याने त्यांच्यावर कारवाई मागणी केली आहे. शिवाय गळ्यात फलक लटकवून त्यावर ‘खासदाराचा अपमान करणे हा संसदेचा अपमान आहे.’ असा संदेश लिहिला होता. लोकशाहीच्या हितासाठी रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. यावरुन संसदेत गदारोळ पाहायला मिळाला आहे. लोकसभेला 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते.

रमेश बिधुरी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी लोकसभेत ‘चांद्रयान 3’ च्या यशाबाबत बोलत होते. त्यावेळी बसपाचे खासदार दानिश अली यांनी टिप्पणी केली. त्यावर रमेश बिधुरी यांनी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला. लोकसभेतच रमेश बिधुरींनी दानिश अली यांना आक्षेपार्ह शब्द वापरले होते. सध्या लोकसभेच्या रेकॉर्डमधून ते शब्द हटवण्यात आले आहेत. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गळ्यात फलक घेऊन ते संसद परिसरात आले. त्यावर लिहिले होते- ‘खासदाराचा अपमान करणे हा संसदेचा अपमान आहे.’ लोकशाहीच्या हितासाठी रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

