चांद्रयान-3 वरील ट्विटवरून प्रकाश राज यांच्याविरोधात तक्रार दाखल

चांद्रयान-3 मोहिमेकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. अशावेळी चाँद्रयान मोहिमेवर खिल्ली उडवणारं ट्विट केल्याबद्दल बॉलीवूड अभिनेता प्रकाश राज यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

हिंदू संघटनांच्या नेत्यांनी त्यांच्याविरुद्ध बागलकोट जिल्ह्यातील बनहट्टी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. 20 ऑगस्ट रोजी, अभिनेत्यानं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर बनियान आणि लुंगी घातलेल्या आणि चहा ओतणाऱ्या माणसाचे व्यंगचित्र शेअर केलं. हिंदुस्थानच्या चांद्रयान मोहिमेची थट्टा केल्याबद्दल नेटकऱ्यांनी त्यांची निंदा केली.

BREAKING NEWS:-

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 20, 2023