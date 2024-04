T20 World Cup 2024 : हिंदुस्थानच्या संघाची घोषणा, रोहित शर्मा कर्णधार; वाचा कोण-कोण आहे टीममध्ये…

टी20 वर्ल्डकपसाठी निवड समितीने हिंदुस्थानच्या संघाची घोषणा केली आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार 1 मे पूर्वी संघाची घोषणा करायची होती. या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) टी20 वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. टीम इंडिया रोहित शर्माच्या नेतृत्वात टी20 वर्ल्डकप खेळणार आहे. टी20 वर्ल्डकपसाठी रोहित शर्मा हा टीम इंडियाचा कर्णधार असणार आहे.

टी20 वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियात केएल राहुल, ईशान किशन यांना स्थान मिळालेले नाही. तर विकेटकिपर म्हणून संजू सॅमसन आणि ऋषभ पंत यांना संधी देण्यात आली आहे. टी20 वर्ल्डकपसाठी बीसीसीआयच्या निवड समितीने 15 सदस्यांच्या टीमची घोषणा केली आहे. राखीव खेळाडूंमध्ये शुभमन गिल, रिंक सिंह, खलील अहमद आणि आवेश खान यांचा समावेश आहे.

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨

Let's get ready to cheer for #TeamIndia #T20WorldCup pic.twitter.com/jIxsYeJkYW

