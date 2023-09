ISRO Chief S Somanath – ‘इस्त्रो’चे प्रमुख सोमनाथ चरणी लीन, भोलेनाथाकडे केली ‘ही’ मागणी

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) प्रमुख एस. सोमनाथ (S Somnath) यांनी गुरुवारी गुजरातमधील जगप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराला भेट देऊन भोलेनाथाचे दर्शन घेतले. बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असणाऱ्या सोमनाथ मंदिरामध्ये एस. सोमनाथ यांनी सोमेश्वर महापुजा केली आणि यज्ञही केला. यावेळी एस. सोमनाथ यांनी भोलेनाथाकडे चांद्रयान मोहिमेप्रमाणे ‘इस्त्रो’च्या भविष्यातील मोहिमाही यशस्वी व्हाव्यात अशी प्रार्थना केली.

देवदर्शन झाल्यानंतर एस. सोमनाथ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करण्याचे आमचे स्वप्न होते आणि भगवान भोलेनाथाच्या कृपेने आम्ही ते पूर्ण करण्यात यशस्वी झालो. भगवान भोलेनाथाच्या आशीर्वादाशिवाय आपल्याला यश मिळत नाही. त्यामुळे मी इथे दर्शनाला आलो आहे. माझे नावही भोलेनाथाच्या नावावर आधारित आहे, असे ते म्हणाले.



भोलेनाथाकडे काय मागितले याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, आम्हाला आमच्या कामासाठी ताकद हवी आहे. चंद्रावर उतरणे हे एक काम होते. आता आपल्यासमोर अनेक मोहिमा आहेत, ज्यासाठी आम्हाला ताकद हवी आहे. म्हणून मी इथे देवाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे.

#WATCH | Gujarat: “It’s our good luck as it was our effort to soft-land (Chandrayaan 3) on the Moon…It’s the blessing of the lord Somnath…We have to work on other missions as well so we need strength and blessings,” says ISRO Chief S Somanath on visiting the Shree Somnath… pic.twitter.com/Jh8U2IsmDM

