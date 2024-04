सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार, तीन राऊंड फायर करून हल्लेखोर पसार

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याच्या वांद्रे येथील घराबाहेर गोळीबार झाला आहे. रविवारी पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोरांनी तीन राऊंड फायर केले. गोळीबार करून हल्लेखोर पसार झाल्याचे ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी पहाटे पाचच्या सुमारास सलमान खानच्या वांद्रे येथील घराबाहेर गोळीबार केला. गोळीबारानंतर हल्लेखोर पसार झाले असून याची माहिती मिळताच पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने घटनास्थळी धाव घेतली. सलमानला याआधीही जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळालेल्या असून गोळीबाराच्या घटनेनंतर त्याच्या घराबाहेर पोलीस सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. तसेच पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपसात आहे.

Today at around 5 am, two unidentified people opened fire outside the house of actor Salman Khan in Bandra. Police have received information about 3 rounds of firing. Mumbai Police’s Crime Branch has reached the spot for investigation: Mumbai Police

