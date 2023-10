भाजपला धक्का, 25 वर्षांपासून सोबत असलेल्या अभिनेत्रीने साथ सोडली; वरिष्ठांवर केले गंभीर आरोप

तमिळनाडूमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून सोबत असलेल्या महिला नेत्या आणि अभिनेत्री गौतमी तडीमल्ला (Actress Gautami Tadimalla) यांनी भाजप सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. गौतमी तडीमल्ला यांनी एक पत्र लिहित राजीनामा दिल्याची माहिती दिली असून या पत्रामध्ये त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

गौतमी तडीमल्ला पत्रामध्ये म्हणतात, काळजावर दगड ठेऊन भाजप सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रनिर्माण कार्यामध्ये योगदान देण्यासाठी 25 वर्षांपूर्वी मी पक्षप्रवेश केला. माझ्या आयुष्यात आलेल्या सर्व आव्हानांना तोंड देत मी पक्षाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. तरीही मी आज आयुष्याच्या अशा टप्प्यावर उभी आहे जिथे मला पक्ष आणि नेत्यांचाही पाठिंबा मिळत नाहीय. अनेक जण माझा विश्वासघात करणाऱ्या लोकांना मदत करण्यात सक्रिय असल्याची माहितीही मला मिळाली आहे.

मी 17 वर्षांची असल्यापासून काम करत आहे. सिनेमा, टेलिव्हिजन, रेडिय़ओ आणि डिजिटलमध्ये मीडियामध्ये 37 वर्ष काम केले आहे. वयाच्या या टप्प्यावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम रहावे आणि मुलीचे भविष्य सुधारावे यासाठी मी आयुष्याभर काम केले. मात्र आज मी अशा टप्प्यावर आहे जिथे मी आणि माझी मुलगी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असायला हवी होती, जीवनात स्थैर्य असायला हवे होते. मात्र सी अलगप्पन यांनी माझे पैसे, मालमत्ता आणि यासह कागदपत्रांचीही हेराफेरी केली असून यामुळे खुप भीती वाटतेय, असा आरोप गौतमी तडीमल्ला यांनी केला.

Tamil Nadu | Actress and BJP leader Gautami Tadimalla resigns from BJP.

“…Today I stand at an unimaginable crisis point in my life and find that not only do I not have any support from the Party and leaders, but it has also come to my knowledge that several amongst them have… pic.twitter.com/gOYGw6bef0

— ANI (@ANI) October 23, 2023