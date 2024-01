विमानाला झाला 10 तास उशीर, अभिनेत्याने पोस्ट शेअर करत व्यक्त केला संताप

बॉलीवूड अभिनेता रणवीर शोरी याने इंडीगो विमानाच्या उड्डणाला 10 तास उशीर झाल्याने संताप व्यक्त केला आहे. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर मोठी पोस्ट टाकत इंडिगो कंपनीविरोधात तक्रार करण्याची धमकीच दिली आहे.

अभिनेता रणवीर शोरीने ट्विटरवर विमानाला उशीर झाल्याने संताप व्यक्त केला आहे. त्याने इंडिगो एअरलाइन्सलाही थेट तक्रार करणार असल्याची धमकीच दिली आहे. सोमवारी रणवीर याने विमानासाठी एक-दोन तास नव्हे तर 10 तासांसाठी विमानतळावर वाट पाहिली. याबाबत त्याने सोशल मीडियावर एक भलीमोठी पोस्ट लिहिली असून कंपनीबद्दल तक्रार करण्याबाबतही बोलले आहे. त्यात तो म्हणाला, विमान उशीरा आल्याने ही लोकं कारणे सांगत आहेत. पण खरे कारण त्यांचा अत्यंत कमकुवत संवाद, चुकीची माहिती आणि पारदर्शकतेचा अभाव आहे.

रणवीर शोरीने सांगितले की, त्याचे विमान दुपारी 2 वाजता होते. त्याच्याव्यतिरिक्त आणखी सात जण होते. कंपनीने त्याला दोन तास अगोदर सांगितले की त्याच्या विमानाला सुमारे 3 तास उशीर होत आहे. खराब हवामानामुळे उड्डाणाला उशीर होत असल्याचे कारण सांगितले. रणवीर शौरीने सांगितले की, ही सर्व कारणे तो समजतो. मात्र या सर्व प्रकाराची कंपनीकडून वारंवार पुनरावृत्ती होत असल्याने तो निराश झाला. रणवीर शोरीने सांगितले की, विमानतळावर तासनतास वाट पाहत होतो. एक-दोन नव्हे तब्बल दहा तास अनेकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला. मात्र कंपनीकडून नेमके कारण व योग्य वेळ दिली जात नव्हती. 3 तास विमानाला उशीर होत आहे एवढेच समजले होते. हवामान खराब होते मान्य आहे पण प्रवाशांना तब्बल 10 तास वाट पाहत ठेवणे हा मानसिक त्रास होता.

A rough account of what @IndiGo6E put us through yesterday:

Our flight was scheduled for 2 PM. All 8 of us checked in 2 hours prior as stipulated, and only then were we informed that the flight is 3 hours late due to bad weather (fog). We were not intimated prior to reaching…

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) January 15, 2024