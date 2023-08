भाजप सरकार असंवेदनशील, ही तर लाजिरवाणी गोष्ट… अंबादास दानवेंची टीका

मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून हिंसाचार सुरू आहे. अद्यापही या राज्यातील काही भागात अशांतता आहे. दरम्यान मंगळवारी या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पहिल्यांदाच मणिपूरमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. मात्र पहिल्याच दिवशी सदन अवघ 11 मिनिटं चाललं. त्यावरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी भाजपला फटकारले आहे.

See how stony #MANIPUR‘s #BJP government is. Just 11 minutes of assembly session and no discussion in the house over the violence that have gripped in the state for last four months. The shame is, 10 MLA’s of the state couple not remain present for the session because of security… pic.twitter.com/YzhXRgSeBG

— Ambadas Danve (@iambadasdanve) August 30, 2023