विमानात पार पडला विवाह सोहळा; मुलीच्या आनंदासाठी उद्योगपती वडिलांची अनोखी शक्कल, व्हिडिओ व्हायरल

विवाह हा एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रसंग असतो. डेस्टिनेशन वेडिंगपासून ते महागड्या पोशाखांपर्यंत, लग्नाला अनोखे आणि खास बनवण्यासाठी अनेक कल्पना लोक लढवतात. यूएईमधील एका हिंदुस्थानी उद्योगपतीने एक पाऊल पुढे जाऊन आपल्या मुलीचे लग्न मोठ्या उत्साहात पार पाडले आहे. या लग्नाची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. दिलीप पोपले यांनी आपल्या मुलीचे लग्न एका खाजगी जेटेक्स बोईंग 747 वर आयोजित केले होते. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एका खासगी विमानात लग्न पार पडताना दिसत आहे.

या अनोख्या विवाहाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हिंदुस्थानी उद्योगपती दिलीप पोपले यांनी दुबईमध्ये 24 नोव्हेंबर रोजी खासगी जेटेक्स बोईंग 747 विमानात आपल्या मुलीच्या लग्नाचे आयोजन केले होते. या व्यावसायिकाची मुलगी विधी पोपली हिचे 24 नोव्हेंबर रोजी हृदेश सैनानीशी लग्न झाले आहे. व्हिडिओत पाहुण्यांसह वधू आणि वर विमानात एका गाण्यावर नाचताना दिसत आहेत. विमानातील लग्न समारंभाला कुटुंबातील जवळचे सदस्य आणि इतर अनेक पाहुणे खास उपस्थित होते.

VIDEO | UAE-based Indian businessman Dilip Popley hosted his daughter’s wedding aboard a private Jetex Boeing 747 aircraft on November 24, in Dubai.

