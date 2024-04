Lok Sabha Election 2024: संविधान वाचवणं हाच निवडणुकीचा मुद्दा; काँग्रेस नेत्याचं ठाम मत

#LokSabhaElection2024 च्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू आहे. भाजपप्रणित एनडीएच्या विरोधात INDIA आघाडी मजबुतीनं मैदानात उतरली आहे. महागाई, बेरोजगारी यासह महत्त्वाचा मुद्दा संविधान वाचवणं असल्याचं काँग्रेसचे उमेदवार इम्रान मसूद यांनी म्हटलं आहे.

सहारणपूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार इम्रान मसूद म्हणाले की, ‘सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आमच्यात कटुता नाही. सर्व काही प्रेमाने केले जात आहे. आम्ही निवडणूक जिंकू. श्रीराम हा निवडणुकीचा मुद्दा असू शकत नाही. संविधान वाचवण्यासाठी मतदान सुरू आहे’.

या जागेसाठी भाजपने माजी खासदार राघव लखनपाल यांना उमेदवारी दिली आहे. तर बसपकडून माजिद अली निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress candidate from Saharanpur Lok Sabha seat Imran Masood says, “The biggest thing is that there is no bitterness. Everything is being done with love. We will win the elections… Ram is not an election issue…Voting is underway to save the… pic.twitter.com/VMtpYRZlqi

