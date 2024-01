कोरोना चिंता वाढवतोय..गेल्या चोवीस तासात 602 नवे रुग्ण, 5 जणांचा मृत्यू

देशभरात पुन्हा कोरोनाने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. मागच्या 24 तासाच कोरोनाने 602 नवी प्रकरणे समोर आली आहेत. तर पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशभरात कोरोनाचे 4 हजार 440 रुग्ण सक्रिय आहेत. कोरोनासोबतच त्याच्या उप-प्रकार जेएन.1 ची प्रकरणे सतत वाढत आहेत.

मंगळवारी जेएन.1 च्या 312 नवीन प्रकरणे समोर आली होती. कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट 10 राज्यांमध्ये पसरला आहे. केरळमध्ये याचे जास्त रुग्ण आढळले आहेत. केरळमध्ये मंगळवारी जेएन.1 चे 147 प्रकरणं समोर आली आहे. याव्यतिरिक्त गोव्याहून 51, गुजरात 34, महाराष्ट्र 26, तामिळनाडू 22, दिल्ली 16, कर्नाटक 8, राजस्थान 5, तेलंगणा 2 आणि ओडिशातून 1 प्रकरण समोर आले आहे.

