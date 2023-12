INDW vs AUSW – हिंदुस्थान द्विशतकी आघाडीसमीप, कसोटीवर पकड आणखी घट्ट

ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघाविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत हिंदुस्थानी संघाने पहिल्याच दिवशीच आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, तर आज दुसऱया दिवशी स्मृती मानधना, रिचा घोष, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि दीप्ती शर्मा यांच्या तडाखेबंद अर्धशतकांनी हिंदुस्थानी डावाला दुसऱया दिवसअखेर द्विशतकी आघाडीसमीप नेत 7 बाद 376 अशी जबरदस्त मजल मारून दिली. पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियन महिला संघाला 219 धावांत गुंडाळणाऱया हिंदुस्थानने आज 5 विकेटच्या मोबदल्यात 278 धावा काढत आपली आघाडी 157 धावांपर्यंत नेली असून एकमेव कसोटीच्या तिसऱयाच दिवशी कसोटीचा निकाल लावण्यासाठी हिंदुस्थानी महिला आर्मी सज्ज झाली आहे.

काल 2 बाद 98 धावांवर असलेल्या हिंदुस्थानी डावाला बळकटी देण्यासाठी सर्वांनीच मोलाचा वाटा उचलला. गोलंदाजीत कमाल दाखवणाऱया स्नेह राणाने केवळ 9 धावा केल्या असल्या तरी तिने स्मृती मानधनाच्या साथीने 50 धावांची भागी रचली. मानधनाला चांगलाच सूर सापडला होता. ती आज हमखास शतक ठोकेल अशाच ढंगात खेळत होती, पण ती धावचीत झाली आणि तिची खेळी 74 वरच थांबली.

