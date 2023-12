INDW vs ENGW – जिंकलंत पोरींनो! इंग्लंडचा 347 धावांनी पराभव करत महिला संघाने इतिहास रचला

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील मैदानावर रंगलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात हिंदुस्थानच्या महिला संघाने इंग्लंडचा 347 धावांनी दारूण पराभव करत इतिहास रचला. महिला कसोटी क्रिकेटमधील हा सर्वात मोठा विजय ठरला आहे. या लढतीत दोन्ही डावात मिळून 9 विकेट घेणारी आणि फलंदाजीत 87 धावा करणारी दिप्ती शर्मा (Deepti Sharma) प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्काराची मानकरी ठरली.

A mammoth 347-run victory for #TeamIndia in the one-off test 🙌🏻

Sensational performance in Navi Mumbai 👏🏻👏🏻

Scorecard ▶️ https://t.co/UB89NFaqaJ #INDvENG |@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/nVgzVz4iLU

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 16, 2023