Mumbai Hospital Fire: मुंबईच्या WINS रुग्णालयात आग, चार जण जखमी

मुंबईच्या कांदिवली पश्चिम परिसरातील WINS रुग्णालयामध्ये आग लागली आहे. या घटनेत चार जण जखमी झाले असून त्यांना तातडीने बोरिवलीच्या न्यू विन्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान तेथील परिस्थिती आटोक्यात आणली असून आगही विझवण्यात आल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Fire broke out in WINS hospital in Kandivali west area of Mumbai. Four people were injured and admitted to hospital. Fire was extinguished soon after: BMC

— ANI (@ANI) April 27, 2024