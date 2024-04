Lok Sabha Election 2024 Live Update : महाराष्ट्रात 3 वाजेपर्यंत 44.12 टक्के मतदान

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज मतदान पार पडत आहे. महाराष्ट्रातील 5 जागांसह देशभरातील 102 जागांवर मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदान सुरू झाले असून मतदारांनी रांगा लावल्या आहेत. महाराष्ट्रातील रामटेक, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया या मतदारसंघात मतदान होत आहे. नक्षलग्रस्त भागामध्ये मतदान प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येऊ नये म्हणून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. लोकसभेसह अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या विधानसभेसाठीही आज मतदान पार पडत आहे. या मतदान प्रक्रियेचे लाईव्ह अपडेट वाचा एका क्लिकवर…

हे वाचा – लगीनघाईआधी बोटाला शाई; मुंडावळ्या बांधलेला नवरदेव थेट मतदान केंद्रावर दाखल

हे वाचा – छगन भुजबळ यांची नाशिकच्या जागेवरून माघार, पत्रकार परिषद घेत केले जाहीर

Exclussive : काँग्रेस उमेदवारासमोर ‘कॅन्सल’चा शिक्का; चंद्रपुरातील मतदान केंद्रावर राडा

Tripura records 68.35% voter turnout till 3pm, the highest amongst the State/UTs voting in the first phase of Lok Sabha polls today pic.twitter.com/b4KfouvG5v

Lakshadweep records the lowest – 29.91% Tripura records the highest – 53.04% pic.twitter.com/Pd03IigQ0K

#LokSabhaElections2024 | Voter turnout till 1 pm for phase 1 of polling:

अंदमान आणि निकोबार आयलंडमध्ये 21.82 टक्के, अरुणाचल प्रदेशमध्ये 18.26 टक्के, आसाममध्ये 27.22 टक्के, बिहारमध्ये 20.42 टक्के, छत्तीसगढमध्ये 28.12 टक्के, जम्मू आणि कश्मीरमध्ये 22.60 टक्के, लक्ष्यद्वीपमध्ये 16.33 टक्के, मध्य प्रदेशमध्ये 30.46 टक्के, महाराष्ट्रामध्ये 19.17 टक्के, मणिपूरमध्ये 27.64 टक्के, मेघालयमध्ये 31.65 टक्के, मिझोरममध्ये 26.23 टक्के, नागालँडमध्ये 22.50 टक्के, पुद्दुचेरीमध्ये 27.63 टक्के, राजस्थानमध्ये 22.51 टक्के, सिक्कीममध्ये 21.20 टक्के, तमिळनाडूमध्ये 23.72 टक्के, त्रिपुरामध्ये 33.28 टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये 25.20 टक्के, उत्तराखंडमध्ये 24.83 टक्के

View this post on Instagram

#WATCH | Tamil Nadu: Actor and MNM chief Kamal Haasan arrives at a polling booth in Koyambedu, Chennai to cast his vote.

Makkal Needhi Maiam (MNM) is not contesting the #LokSabhaElections2024, the party supported and campaigned for DMK. pic.twitter.com/q1bizg3Wey

— ANI (@ANI) April 19, 2024