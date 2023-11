मोहम्मद शमीसोबत लग्न करण्यास तयार आहे ही अभिनेत्री; सोशल मीडियावर केलं प्रपोज

हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाचा अप्रतिम फलंदाज मोहम्मद शमीची गोलंदाजी सर्वांनाच माहीत आहे. सध्या वर्ल्डकपमध्ये त्याची अप्रतिम कामगिरी पाहायला मिळत आहे. हिंदुस्थानात त्याचा चाहता वर्ग देखील मोठा आहे. त्यामुळे तो नेहमीच चर्चेत असतो.नुकतेच त्याच्याबाबत वाढत्या चर्चांचे आणखी एक कारण समोर आले आहे. बॉलीवूडच्या एका अभिनेत्रीने त्याला लग्नासाठी प्रपोज केले आहे, पण त्यासोबत तिने एक अटही घातली आहे.

या अभिनेत्रीने मोहम्मद शमीला केलं प्रपोज-

मोहम्मद शमीला प्रपोज करणारी ही अभिनेत्री नक्की आहे तरी कोण? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असेल. वास्तविकपणे शमीला प्रपोज करणारी दुसरी तिसरी कोणी नसून नेहमी वादात असणारी अभिनेत्री पायल घोष आहे. 2 नोव्हेंबरला हिंदुस्थाने श्रीलंकेचा पराभव केला. शमीचा अप्रतिम खेळही या दिवशी पाहायला मिळाला. हाच खेळ पाहून पायलने एक ट्विट केल आहे. ज्यामुळे ती प्रचंड चर्चेत आहे.

ट्विट करत पायलने केलं प्रपोज-

पायल घोषने ट्विटमध्ये असे लिहिले आहे की, ‘शमी मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे, पण तू आधी तुझी इंग्रजी सुधार’. हे ट्विट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. यातच तिने आणखी एक ट्विट करत शमीला टॅग केलं आहे. त्यात तिने असं लिहिलयं की, तुला माझ्याकडून अश्या कोणत्या पाठिब्याची गरज आहे की ज्यामुळे वर्ल्डकपच्या उपांत्य फेरीत तू सर्वोत्तम कामगिरी करशील. कारण आम्हाला वर्ल्डकपमध्ये फायनला पोहोचायचे आहे. पायलचे हे ट्विटही व्हायरल झाले आहे. आता लोकांना प्रश्न पडला आहे की पायल खरोखरच शमीची फॅन आहे की ती केवळ लाइमलाइटसाठी हे सर्व करत आहे.

@MdShami11 what kind of moral support you want from me to give your best in semifinal … we have to make it to the final first and I want you to be the hero 💕 #CWC2023 #india

— Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) November 6, 2023