भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यांना हृदयविकाराचा झटका, मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल

भाजप नेते व पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांना हृदयविकाराचा झटका आला आहे. त्यांच्यावर सध्या मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची अँजियोप्लास्टी करण्यात आली असून सध्या त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे.

BJP leader Shahnawaz Hussain was admitted to Mumbai’s Lilavati Hospital after a complaint of high blood pressure earlier today. The ECG and 2D Eco reports showed he suffered a minor heart attack. Angioplasty was done by Dr Jalil Parkar and Cardiologist Dr. Suresh Vijan at the… pic.twitter.com/KWXtL5QkDL

— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2023