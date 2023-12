अमित शहा स्वतंत्र हिंदुस्थानचे सर्वात अकार्यक्षम गृहमंत्री, प्रियांक खरगे यांची टीका

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सडकून टीका केली. ‘शहा यांना नागरिकत्व कायद्यावर बोलायला वेळ आहे पण संसदेतील सुरक्षेत झालेल्या चुकांवर बोलायला वेळ नाही. ते स्वतंत्र हिंदुस्थानचे सर्वात अकार्यक्षम गृहमंत्री आहेत, अशी टीका प्रियांक खरगे यांनी केली आहे.

#WATCH | On Union Home Minister Amit Shah’s statement on CAA, Karnataka minister Priyank Kharge says, “Amit Shah is perhaps the most incompetent Home Minister in independent India. How come he has time to comment on CAA and watch his son administer cricket matches in Ahmedabad,… pic.twitter.com/7Ld3pPdB7L

— ANI (@ANI) December 27, 2023