T20 World Cup 2024 : एक देश, एक जर्सी; अनोख्या पद्धतीने टीम इंडियाच्या जर्सीचे अनावरण

IPL 2024 मध्ये टीम इंडियाचे खेळाडू विविध रंगांच्या जर्सीमध्ये खेळताना दिसत आहेत. मात्र टी20 विश्वचषकामध्ये सर्व खेळाडू एकाच रंगांच्या जर्सीमध्ये खेळताना दिसतील. कर्णधार रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानचा संघ विश्वचषक खेळण्यासाठी सज्ज झाला असून त्यासाठी आज (06-05-2024) जर्सीचं अनावरण करण्यात आलं.

adidas ने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट ‘X’ वर एक मजेदार व्हिडिओ शेअर करत जर्सीचे अनोख्या पद्धतीने अनावरण केले. व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा, कुलदीप यादव आणि रविंद्र जडेजा हे खेळाडू दिसत आहेत.

One jersey. One Nation.

Presenting the new Team India T20 jersey.

Available in stores and online from 7th may, at 10:00 AM. pic.twitter.com/PkQKweEv95

— adidas (@adidas) May 6, 2024