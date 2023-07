जम्मू कश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाला मोठे यश, चकमकीत चार दहशतवादी ठार

जम्मू कश्मीरमधील पूँछ जिल्ह्यात सिंधरा भागात सुरक्षा दल व दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 4 दहशतवादी ठार झाले आहेत. मारले गेलेले दहशतवादी हे पाकिस्तानी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला आहे.

J&K | Four terrorists have been killed by the security forces in a joint operation in the Sindhara area of Poonch. The first engagement between security forces took place at around 11:30 pm yesterday after which drones were deployed along with other night surveillance equipment.…

