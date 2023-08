इस्त्रोने चांद्रयान 3 मोहिमेअंतर्गत चंद्राचा पहिला फोटो प्रसिद्ध केला आहे. चांद्रयान-3 ने शनिवारी चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केल्यानंतर हे दृश्य टीपले आहे. चंद्रावर निळ्या हिरव्या रंगाचे अनेक खड्डे असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे.

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023