कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खासदाराचा कार्डियक अरेस्टने मृत्यू

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना तमिळनाडूतील मारूमालारची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एमडीएमके) पक्षाचे खासदार ए. गणेशमूर्ती यांचे निधन झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचारांदरम्यान त्यांचा कार्डियक अरेस्टने मृत्यू झाला. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

तमिळनाडूतील इरोड मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार A. Ganeshamurthi यांनी 24 मार्च रोजी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागामध्ये उपचार सुरू होते. मात्र गुरुवारी सकाळी पाचच्या सुमारास कार्डियक अरेस्टमुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली.

#WATCH | Tamil Nadu: MDMK MP from Erode, Ganesamoorthy passed away at 5:05 am today due to cardiac arrest. He was hospitalised on March 24 after allegedly attempting suicide.

Visuals from the hospital in Coimbatore as his body is being brought out. pic.twitter.com/1dQswss4uG

— ANI (@ANI) March 28, 2024