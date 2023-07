चमोलीत मोठी दुर्घटना, ट्रान्फॉर्मरचा स्फोट होऊन दहा ठार

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील अलकनंदा नदीच्या तीरावर नमामी गंगे या प्रकल्पातील ट्रान्सफॉर्मचा स्फोट होऊन दहा जण ठार झाले आहेत. या दुर्घटनेत काही जण जखमी झाले असून त्यांना स्थानिक रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे.

#WATCH | Uttarakhand: 10 people died and several were injured after a transformer exploded on the banks of the Alaknanda River in the Chamoli district. Injured have been admitted to the district hospital: SP Chamoli Parmendra Doval pic.twitter.com/QKC5vpvbF5

— ANI (@ANI) July 19, 2023