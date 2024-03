Bharat Ratna – नरसिंह राव, चरणसिंह, कर्पुरी ठाकूर, स्वामीनाथन मरणोत्तर भारतरत्नाने सन्मानित

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव, माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह, कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवणारे डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांना आज मरणोत्तर भारतरत्नाने सन्मानित करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबियांनी हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार स्वीकारला.

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनाही आजच भारतरत्न पुरस्कार देण्यात येणार होता. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव ते आज राष्ट्रपती भवनामध्ये उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांना उद्या 31 मार्च रोजी घरी जाऊन सन्मानित केले जाणार आहे. अडवाणी यांच्याव्यतिरिक्त उर्वरित चौठघांना मरणोत्तर भारतरत्नाने सन्मानित करण्यात आले.

President Droupadi Murmu conferred Bharat Ratna upon Shri Karpoori Thakur posthumously. Working tirelessly to improve the lives of the disadvantaged people, he commanded high regard and had earned the honorific, ‘Jan-Nayak’. Shri Karpoori Thakur was a freedom fighter and a… pic.twitter.com/xclmo1ZGe1

माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा मुलगा पी.व्ही. प्रभाकर राव, एम.एस स्वामीनाथ यांची मुलगी डॉ. नित्या राव, कर्पुरी ठाकूर यांचा मुलगा रामनाथ ठाकूर आणि चौधरी चरण सिंह यांचा नातू जयंत चौधरी यांनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते भारतरत्न पुरस्कार स्वीकारला.

President Droupadi Murmu conferred Bharat Ratna upon Dr. M.S. Swaminathan posthumously. Dr Swaminathan played a major role in making India self-sufficient in food production. He is known as the ‘Father of India’s Green Revolution’. With his exceptional insight into the entire… pic.twitter.com/RQRLOdSjQi

