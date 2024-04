पिकअपची उभ्या ट्रकला धडक; भीषण अपघातात 5 महिला आणि 3 लहान मुलांसह 9 जणांचा मृत्यू

छत्तीसगडच्या बेमेतरा जिल्ह्यातील कठिया गावाजवळ रविवारी रात्री भीषण अपघात झाला. खचाखच भरलेल्या पिकअपने रस्त्याच्या कडेला उभ्या ट्रकला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातामध्ये 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 5 महिला आणि 3 लहान मुलांचा समावेश असून 20हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील चौघांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गंभीर जखमींना रायपूरच्या एम्स रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे. तर इतर जखमींवर बेमेतराच्या जिल्हा रुग्णालयात आणि सिमगाच्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पथर्रा गावचे रहिवासी एका कौटुंबिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पिअकप वाहनातून तिरैया गावी गेले होते. हा कार्यक्रम झाल्यानंतर घरी परतत असताना पिकअपने रस्ताच्या कडेला उभ्या ट्रकला धडक दिली. या अपघातात 8 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एकाची प्राणज्योत रुग्णालयात उपचारांदरम्यान मालवली.

दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत गावकऱ्यांच्या मदतीने जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचीही ओळख पटली आहे. निषाद (वय – 50), निरा साहू (वय – 55), गीता साहू (वय – 60), अग्निया साहू (वय – 60), खुशबू साहू (वय – 39), मधु साहू (वय – 5), रिकेश निषाद (व य – 6), ट्विंकल निषाद (वय – 6) अशी मृतांची नावे आहेत, तर एकाची ओळख पटलेली नाही.

Chhattisgarh | Death toll in Bemetara accident rises to 9

9 people died and 23 are injured and have been shifted to the hospital for treatment: Ranveer Sharma, Collector Bemetara https://t.co/MyiVmMm68l

— ANI (@ANI) April 29, 2024