स्वातंत्र्यदिनी चांद्रयान-3 नं काढला चंद्राचा व्हिडीओ, इस्रोनं केला शेअर

हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्थेनं (इस्रो) चांद्रयान-3 या महत्त्वाकांक्षी चंद्र मोहिमेत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 15 ऑगस्ट रोजी, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यदिनी अवकाशयानाने लँडर पोझिशन डिटेक्शन कॅमेरा (LPDC) वापरून चंद्राच्या आकर्षक प्रतिमा घेतल्या.

🌖 as captured by the Lander Position Detection Camera (LPDC) on August 15, 2023 #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/nGgayU1QUS

इस्रोच्या चंद्र संशोधनातील महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून हा व्हिडीओ शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

14 जुलै 2023 रोजी हिंदुस्थानातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून प्रक्षेपित करण्यात आलेलं चांद्रयान-3 नं 5 ऑगस्ट 2023 रोजी चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला. आता डीबूस्टिंग प्रक्रियेमुळे विक्रम लँडर चंद्राच्या जवळ पोहोचलं आहे.

Chandrayaan-3 Mission:

View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad

— ISRO (@isro) August 18, 2023