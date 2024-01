आप पक्ष म्हणजे ‘आरएसएस का छोटा रिचार्ज’, ओवेसींच्या टीकेला आपचे उत्तर

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या सगळ्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ‘सुंदरकांड’ पाठचे आयोजन केले आहे. ‘आप’चे सगळे नेते या धार्मिक कार्यक्रमात सामील होणार आहेत. ‘आप’च्या या निर्णयावर एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका केली होती. ‘आरएसएस का छोटा रिचार्ज’ अशा शब्दात त्यांनी आपवर टीका केली होती. त्यांच्या या टीकेला आपने उत्तर दिले आहे.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | On his “RSS ka chhota recharge” tweet, AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, “When I saw that the Delhi CM and his government have decided that there will be Sunderkand Path and Hanuman Chalisa recitation every Tuesday, I tweeted this – how are… pic.twitter.com/xA8XBVmjMg

— ANI (@ANI) January 16, 2024